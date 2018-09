A: There’s going to be heavy rainfall this week, and a typhoon at the weekend.

B: Yes. We’ve lined the entrance with sandbags, just in case.

A: I’m hoping it’s not going to flood here.

B: Still, I’d rather err on the side of caution.

A: 這個星期會有大雨,然後週末還有颱風。

B: 對啊。我們已經在入口堆起一排沙包了,以防萬一。

A: 我希望這邊不會淹水。

B: 就算如此,我也寧願謹慎一點。

English 英文:

Chinese 中文: