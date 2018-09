A: Yellow doesn’t suit you. You should avoid warm colors.

B: So you think I would look better in a colder color?

A: I think blue is your color, to be honest.

B: Then I’ll have to throw out half my wardrobe. Let’s go clothes shopping.

A: 黃色不適合你,你應該避免穿暖色系的衣服。

B: 所以你覺得我穿冷色調的衣服比較好看囉?

A: 坦白說,我覺得藍色是最適合你的顏色。

B: 那我衣櫃裡一半的衣服都要丟了!我們一起去逛街買衣服吧。

English 英文:

Chinese 中文: