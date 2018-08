A: I got everything ready before I left the house. I even put my camera battery on charge.

B: So did you get any good photos of the trip?

A: No. When I got to the peak I realised I’d left the battery in the charger.

B: Honestly, if your head weren’t attached to your body, you’d forget that, too.

A: 我出門前已經把所有東西都準備好,連相機的電池都充飽了。

B: 那你這次旅行有拍什麼好看的照片嗎?

A: 沒有,因為我爬到山頂的時候才發現我把電池忘在充電器上了。

B: 老實說,要不是你的腦袋長在身體上,一定也會忘記帶吧。

English 英文:

Chinese 中文: