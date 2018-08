A: We’re moving house soon. My partner has started a course in a university south of the city.

B: But won’t that mean that you will be moving further from work?

A: We’re looking for somewhere midway between the office and the university.

B: That sounds reasonable.

A: 我們很快就要搬家了。我的另一半已經開始在市區南邊的大學上課了。

B: 但這不就代表你要搬離公司更遠了嗎?

A: 我們在找差不多在公司和大學中間的住處。

B: 那聽起來就滿有道理的。

English 英文:

Chinese 中文: