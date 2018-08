A: Have you finished all the cookies?

B: Oh, I’m sorry. I thought you were full.

A: Yes, for now. But that doesn’t mean you can’t leave some for later.

B: You know I can’t help myself. I have a sweet tooth. Cookies don’t last long in this house.

A: 你把餅乾通通吃完了嗎?

B: 啊,對不起,我以為你很飽。

A: 現在是很飽啊,但這並不表示你不能留一點給我稍晚再吃啊!

B: 你知道我無法克制自己。我愛吃甜食,屋子裡的餅乾通常都留不久。

English 英文:

Chinese 中文: