A: Would you mind reading through my dissertation and giving me some feedback?

B: What’s it on?

A: It’s on the paleogenomics of ancient dog breeds in North America.

B: I don’t know how much help I’ll be. I’ve never even heard of paleo whatever it is you just said.

A: 你可不可以幫我看一下論文,給我一點建議?

B: 這論文是在研究什麼?

A: 是研究北美洲古代犬的古代基因組學。

B: 我不知道我到底能幫多少忙,我從來沒聽過你剛剛說的那個古代什麼什麼的。

English 英文:

Chinese 中文: