A: How’s your broken finger?

B: It was just a hairline fracture. The doctor said it doesn’t need a splint or anything.

A: Does it hurt? Is it still bruised?

B: Not really. I just have to be careful not to use it.

A: 你受傷的手指現在怎麼樣了?

B: 這只是細微骨裂,醫生說並不需要用夾板或類似的東西。

A: 會痛嗎?現在還有瘀青嗎?

B: 不會,我只是要小心不要去用到那隻手指。

