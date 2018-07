A: I’m so annoyed with myself. I just broke my favorite cup.

B: Don’t worry about it. Just buy another one.

A: But I’ve had it for years and it was part of a set. It was irreplaceable.

B: Nothing lasts forever.

A: 我覺得很懊惱,我剛打破了我最喜歡的杯子。

B: 別擔心,再買一個就好了。

A: 可是我用這個杯子已經好多年了,這是一組的,沒辦法用別的杯子代替。

B: 沒有什麼是天長地久的。

English 英文:

Chinese 中文: