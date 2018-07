A: It’s so muggy today. I can’t get comfortable.

B: Hopefully, the rains will clear the air a bit.

A: The whole summer is like this, though. I’m not sure I can stand it.

B: Hold in there, it’s only for half the year.

A: 今天又悶又熱,我覺得很不舒服。

B: 希望下雨會讓空氣清新一點。

A: 可是整個夏天都是像這樣。我不知道我有沒有辦法忍受。

B: 你忍著點,這只有半年而已。

English 英文:

Chinese 中文: