A: What a lovely surprise. What brings you to this neck of the woods?

B: Oh, I was just in the neighborhood and I thought I’d pay a visit.

A: Well, don’t just stand out there in the cold; come on in.

B: I can’t stay for long, I’m afraid. It’s just a fleeting visit.

A: 真是個美麗的驚喜呀,是什麼風把你吹到這附近來的?

B: 哦,我只是正好經過這附近,想說順便來拜訪你。

A: 這麼好,別站在外面呀,那麼冷,快進來吧。

B: 我恐怕沒辦法待太久哦,只是短暫進來問候你一下。

English 英文:

Chinese 中文: