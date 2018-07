A: Do you want to go shopping with me after work?

B: I’m afraid I can’t; I don’t have a dollar to my name.

A: How on Earth did that happen?

B: I blew all my spare cash buying tickets for the three K-pop concerts that are coming up.

A: 你下班後想和我一起去逛街購物嗎?

B: 我恐怕不能和你去了,我現在破產啦!

A: 怎麼回事啊?

B: 三場韓流拼盤演唱會將在台灣舉行,我已經把所有的錢都花在門票上了。

English 英文:

Chinese 中文: