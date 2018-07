A: Do you think we will be affected by this trade war?

B: Well, we have no idea of how bad it will get, but it’s sure to affect the economy.

A: I think the governments are just playing chicken, seeing who will blink first.

B: And meanwhile hardworking people are getting it in the neck.

A: 你覺得我們會被這場貿易戰影響嗎?

B: 嗯,我們目前也不清楚會發展到多糟糕的程度。但經濟肯定是會受到影響。

A: 我覺得這些國家的政府都只是在互相威嚇,看誰先退縮就輸了。

B: 在此同時,辛苦工作的人民卻因此受到懲罰。

English 英文:

Chinese 中文: