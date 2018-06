A: What’s your plan for the weekend?

B: I plan to go to the Taiwan International Balloon Festival in Taitung County for a hot air balloon ride.

A: That sounds exciting. I’ve never gone up in a hot air balloon before.

B: Do you want to go with me? It will be an experience you will never forget.

A: 你週末有什麼計劃嗎?

B: 我打算去台東縣的「台灣國際熱氣球嘉年華」,來一趟熱氣球之旅。

A: 真是令人興奮,我從來都沒有坐過熱氣球耶。

B: 你要不要跟我一起去?這會是令人難忘的旅行。

English 英文:

Chinese 中文: