A: Some friends just posted something really rude about me on Facebook. They’re going to get it.

B: Are you really sure you want to get into a social media flame war with them?

A: It’s who I am. When someone attacks me, I fight fire with fire.

B: Oh, grow up. Can’t you just let it go?

A: 有一些老朋友剛剛在臉書上貼文,裡面的內容對我超不禮貌。他們完蛋了。

B: 你確定你真的要在社群網路上跟他們大戰一番嗎?

A: 這就是我啊。如果有人攻擊我,我就以牙還牙,以眼還眼。

B: 拜託,成熟一點。你不能放手讓這件事過去嗎?

English 英文:

Chinese 中文: