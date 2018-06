A: I’m going to the Golden Melody Awards ceremony tomorrow evening. Want to come along?

B: Who are the main nominees this year?

A: J.J. Lin and Chang Hui-mei are expected to do really well this year, with six nominations each.

B: Oh, I think they’re great. Sure, I’ll tag along.

A: 我明晚要去金曲獎頒獎典禮耶,你想要跟我去嗎?

B: 今年入圍最多的歌手是誰啊?

A: 林俊傑和張惠妹各入圍了六項大獎,預計會是今年的大贏家。

B: 哇他們超棒的耶。好啊我要跟你去。

English 英文:

Chinese 中文: