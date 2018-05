A: Did you watch the British royal wedding on TV?

B: Yes, I did. And the bride and groom looked perfect for each other.

A: I really liked the wedding dress. That’s exactly what I want to wear for my wedding.

B: You’d better hurry up and get saving, then.

A: 你有收看英國王室婚禮的電視轉播嗎?

B: 有啊,新人看起來真相配。

A: 我好喜歡那件禮服,那就是我以後想在自己婚禮上穿的那種。

B: 那最好從現在就開始存錢吧。

English 英文:

Chinese 中文: