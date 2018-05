A: Have you seen the Alfred Hitchcock film The Birds?

B: Is that the one where birds turn against humans and start attacking people?

A: Yes, that’s the one. It’s so scary, I watched it yesterday evening.

B: I can’t watch horror films before bedtime or I have terrible nightmares.

A: 你有沒有看過希區考克的電影《鳥》?

B: 是那部鳥反撲人類,開始攻擊人們的電影嗎?

A: 沒錯,就是那部。我昨天晚上在看,好可怕哦。

B: 我睡前不能看恐怖片,要不然會做很可怕的惡夢。

English 英文:

Chinese 中文: