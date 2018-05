A: Do you have an opinion on the death penalty?

B: Yes, but I always avoid talking about politics, sex or religion while at work.

A: Why? I think it’s important to discuss these things.

B: What if we disagree? We could end up having a huge row in the office.

A: 你對死刑有什麼看法嗎?

B: 有。不過,我通常會避免在工作場合談論政治、性或宗教相關議題。

A: 為什麼?我覺得討論這些事情是很重要的。

B: 但萬一我們意見相左怎麼辦?我們搞不好最後會在辦公室裡面大吵一架。

English 英文:

Chinese 中文: