A: So, supermodel Naomi Campbell has said “Vogue” should launch an African edition.

B: She has a point. The fashion industry could do with a bit more diversity.

A: But wouldn’t a “Vogue Africa” impose a Western view on the local fashion industry?

B: Well, diversity will come one step at a time.

A: 超模「黑珍珠」娜歐蜜坎柏最近說,Vogue雜誌應該要推出非洲版。

B: 她說得對,時尚產業應該要更多元化一點。

A: 但是Vogue非洲版不會把西方的觀點強加於當地時尚產業嗎?

B: 嗯,不過多元化得要一步一步慢慢來吧。

English 英文:

Chinese 中文: