A: Could we change channel? You’ve been hogging the TV.

B: What do you mean, hogging the TV? I’ve only just sat down in the room.

A: Hand me the remote. I want to watch the idol drama.

B: Idol dramas are so shallow. Why don’t you watch a political talk show?

A: 我可以轉台嗎?你已經霸佔電視很久了。

B: 甚麼叫霸佔?我只是剛好坐在客廳而已。

A: 遙控器給我,我要看偶像劇。

B: 偶像劇那麼膚淺,你為什麼不看政論節目呢?

English 英文:

Chinese 中文: