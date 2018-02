A: Excuse me, are you looking for a particular kind of watch?

B: I’m looking for a watch with a compass that is also digital.

A: Normally compass watches don’t have digital functionality, but this style of digital watch can display the time and has a compass.

B: Great. Does it come in any other colors?

A: 請問您想要找什麼樣的手錶呢?

B: 我在找指針的手錶,還要有碼錶的功能。

A: 一般的指針錶沒有碼錶,但是這款電子錶除了數字顯示以外,也有指針。

B: 太好了!請問還有其他的顏色嗎?

English 英文:

Chinese 中文: