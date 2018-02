A: Oh no, earthquake! Can you feel it?

B: OK, I’m standing still now. Yes, I can feel it.

A: Phew, it wasn’t a big one and it’s over now. What should you do in a big one?

B: Well we’re on a high-up floor, so we should take cover under something strong like a table to protect our heads.

A: 哇!有地震!你感覺到了嗎?

B: 嗯,我現在不動,可以感覺到了。

A: 幸好搖晃不是很大,現在停了。如果有大地震怎麼辦?

B: 我們住在高樓,應該先躲到堅固的桌子底下,保護頭部安全。

English 英文:

Chinese 中文: