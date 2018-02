A: Happy New Year. Wishing your family health and wealth in the coming year.

B: Thank you all for taking the time to visit.

A: Everyone’s usually so busy, we have to take the opportunity over New Year to get together.

B: Come, get yourself some candy.

A: 新年快樂。祝你們全家健康、新年發大財。

B: 謝謝你們,還特地來拜年。

A: 平常大家都忙,趁著過年我們好不容易可以聚一聚。

B: 來來來,吃點糖果吧。

