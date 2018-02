A: Have you heard that EXO is opening a pop-up cafe in Taipei?

B: No, I haven’t, but I really love the Korean group.

A: EXO is working with a cafe to sell limited pancake sets this month.

B: We have to give it a try.

A: 你聽說EXO要在台北開快閃咖啡店嗎?

B: 沒有耶,但我超愛這個韓國團體。

A: EXO這個月將和一家咖啡廳合作,販賣限量鬆餅套餐。

B: 那我們一定要去試試看。

English 英文:

Chinese 中文: