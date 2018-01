A: I’d like to send this parcel overseas. It’s going to the US.

B: What’s in it? It’s quite a large package.

A: It’s just some personal items I’m sending home.

B: Well, if you pack them in a smaller box the postage will be cheaper.

A: 這包裹我要寄國外,要寄到美國。

B: 這包裹蠻大的,裡面是什麼?

A: 只是一些我要寄回家的個人用品。

B: 如果你用小一點的箱子裝,郵費會便宜一點。

English 英文:

Chinese 中文: