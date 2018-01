A: I’m leaving my job. I’m going to go completely freelance.

B: Are you positive you want to do that? You’ll forgo the job security and the benefits.

A: Yeah, but at least I’ll be more flexible with my free time.

B: I wouldn’t be so sure about that. Freelance work requires long hours and discipline.

A: 我要離職了,之後我要做自由業。

B: 你確定要這樣嗎?這樣收入會比較不穩定,也沒有員工福利。

A: 對啊,但至少我會有支配自己時間的自由。

B: 那可不一定。自由業的工時很長,需要很嚴謹的工作紀律。

