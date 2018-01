A: Do you have any idea how to make chicken broth from scratch?

B: Sure. Cut up some onions, carrots and celery and simmer them with chicken bones for a few hours in a stock pot.

A: Is that it?

B: No, you’ll have to cool the broth overnight in the fridge and then remove the layer of fat from the top.

A: 你知道怎麼自己燉雞湯嗎?

B: 當然囉,就切一些洋蔥、胡蘿蔔、芹菜、和雞骨一起放到燉鍋裡燉幾個小時。

A: 這樣就好了嗎?

B: 煮好以後還要放涼,然後在冰箱冰一個晚上,隔天再把表面的油脂舀除。

English 英文:

Chinese 中文: