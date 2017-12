A: Where are you going to count in the New Year tonight?

B: To be honest, I think I’ll just stay home. It’s freezing outside.

A: You don’t want to see the fireworks? I’ve heard that the fireworks at Taipei 101 are going to be spectacular.

B: I’ll just watch it on the box. Why go out and get caught in a crowd?

A: 今天晚上你想去哪裡跨年?

B: 說實話,我只想待在家裡,外面超冷的。

A: 你不想看煙火嗎?今年台北一○一的煙火聽說很精彩耶。

B: 在家看電視直播就好了,幹嘛去人擠人。

English 英文:

Chinese 中文: