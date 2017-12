A: Has everyone brought a gift? It’s time for the draw.

B: Who brought this gift? From the shape it looks like it’s booze.

A: I brought that one. Booze it isn’t. You’ll see when you open it.

B: So it’s not alcohol? Can I shake it? Hmm, it seems to be solid. Is it chocolate?

A: 每個人都有帶禮物嗎?現在要開始抽禮物了喔。

B: 這個禮物是誰準備的?從形狀一看就知道是酒。

A: 那是我準備的。它不是酒,待會打開的時候你就知道了。

B: 不是酒嗎?我可以搖搖看嗎?嗯,感覺裡面裝的是固體。該不會是巧克力吧?

English 英文:

Chinese 中文: