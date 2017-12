A: Have you already done all your Christmas shopping?

B: Pretty much. I only have my nephew’s left to buy.

A: How old is your nephew?

B: He’s only one. I haven’t decided whether to buy him a toy train or some building bricks.

A: 你聖誕節的禮物都買好了嗎?

B: 差不多了,只剩下我姪子的禮物還沒買。

A: 你姪子多大呢?

B: 才一歲而已,我還在考慮要買給他玩具火車還是積木。

