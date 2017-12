A: How come your eyes are blue today?

B: Oh, I’m wearing colored contact lenses.

A: I’ve heard colored contacts aren’t too good for your eyes. They starve them of oxygen, and if you wear them for a long time you could lose your eyesight.

B: Oh, I only have them in occasionally, there’s no need to freak me out.

A: 你今天的眼睛怎麼是藍色的?

B: 喔,我今天有戴角膜變色片。

A: 角膜變色片聽說對眼睛很不好耶,會讓眼睛缺氧,長期戴還可能會失明。

B: 我只是偶爾戴一下,你幹嘛這樣嚇我。

English 英文:

Chinese 中文: