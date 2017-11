A: Have you noticed Christmas decorations are going up already?

B: Are you kidding? They started a month ago.

A: It’s ridiculous, isn’t it? Two months before Christmas. That’s a sixth of the entire year.

B: Everything is so commercialized these days.

A: 現在很多地方已經可以看到聖誕裝飾了,你有注意到嗎?

B: 當然有啊,一個月以前就已經可以看到了。

A: 不覺得很誇張嗎?兩個月前耶,等於是六分之一年。

B: 現在就是這樣,什麼都很商業化。

English 英文:

Chinese 中文: