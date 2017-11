A: I really hate flying.

B: Are you scared of heights?

A: No, I’m not scared, I just hate having to sit in a seat for hours on end without moving.

B: Yeah, you’re quite tall. Sitting on a plane must be torture.

A: 我真的很討厭搭飛機。

B: 你會怕高嗎?

A: 不怕,但我很受不了在座位上好幾個小時不能動。

B: 你身材比較高大,搭飛機應該很痛苦吧。

