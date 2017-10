A: I’ve done another edit of that short movie.

B: I thought you finished that some time ago.

A: I did, but somehow it didn’t feel right to me.

B: Half the skill of creating art is knowing when to stop.

A: 我又編輯了一下那部短片。

B: 那個短片你不是早就完成了嗎?

A: 是沒錯,不過我後來又覺得做得不太好。

B: 藝術創作要適可而止,這就跟其他創作技巧一樣重要。

