A: Do you know how to sew a button on a shirt?

B: I do, but I find threading the needle a real pain.

A: The sewing kit should come with a threader, to help you get the thread through the eye of the needle.

B: Is that the flat plastic device with the diamond-shaped wire sticking out?

A: 你知道要怎麼把鈕扣縫到襯衫上嗎?

B: 我知道啊,但我真的很討厭穿線。

A: 針線包不是都有附穿針器嗎?那就是專門用來輔助穿線的。

B: 就是那個扁扁的、插著菱形鐵絲的塑膠工具嗎?

English 英文:

Chinese 中文: