A: I put new batteries into my camera, and the display says the batteries are low on power.

B: Have you checked the contacts? They might have rust or grime on them.

A: That might be it. Electronics don’t really agree with the humid climate.

B: You should really keep your electronics in a dry box.

A: 我放了新電池到相機裡,但螢幕還是顯示電力不足。

B: 是不是接觸不良?看看接觸點是不是生鏽了還是有汙垢。

A: 喔,有可能。這種濕熱的氣候,電子產品都容易故障。

B: 你應該把電子產品放到乾燥箱裡。

English 英文:

Chinese 中文: