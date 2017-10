A: I’m worried about the new electric mopeds.

B: Why? I think they’re a great idea, and they’re environmentally friendly.

A: Yes, but I’m concerned I can’t hear them when they scoot up behind me.

B: Time to ditch the mp3 player, I think.

A: 我蠻怕那些電動自行車的。

B: 為什麼?我覺得電動自行車是很好的發明啊!而且很環保。

A: 對啦,可是電動自行車如果突然從我後面騎過來,我怕會聽不到。

B: 那你就別邊走邊聽MP3隨身聽啊。

English 英文:

Chinese 中文: