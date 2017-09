A: This window’s really difficult to open.

B: Is it because it’s too hot, and the frame has warped?

A: I think it just needs a bit of lubricating oil on the rails.

B: Well, before you spray oil on, wipe the window down. It’s collected a lot of dust.

A: 這個窗子好難開。

B: 是不是天氣太熱,窗戶變形了?

A: 我想在窗軌上噴一點潤滑油應該就好了。

B: 噴之前先擦一下窗戶吧。上面積了好多灰塵。

