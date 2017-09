A: Are you allergic to any medicines?

B: No, but my stomach is quite sensitive, and I often get stomachache when I take medicine.

A: OK. And are you on any medication at the moment?

B: I have diabetes, and I have daily insulin injections.

A: 你有對藥物過敏嗎?

B: 沒有,不過我的腸胃很敏感,吃藥很容易胃痛。

A: 好,你目前還有在服用其它藥物嗎?

B: 我有糖尿病,每天都要注射胰島素。

English 英文:

Chinese 中文: