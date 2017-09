A: Can you turn the music down a little? I want to take a lunchtime nap.

B: It’s not that loud. Can you hear it in the next room?

A: Yes, I can. The walls aren’t very soundproof.

B: No problem. I’ll use headphones.

A: 可以把音樂調小聲一點嗎?我想要午睡一下。

B: 我沒有放很大聲耶。你在隔壁房間聽得到嗎?

A: 聽得到,牆壁隔音很差。

B: 好吧,那我用耳機聽。

