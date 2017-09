A: I’ve recently changed my phone, I don’t have my old contacts list anymore. Could you give me your phone number again?

B: Sure. Didn’t you only have your last phone for six months? How come it went wrong so quickly?

A: I dropped it into some water, and couldn’t retrieve the data on the phone.

B: Really. How did you drop it?

A: 我最近換手機了,以前的通訊錄都沒了。可以再給我一次你的電話嗎?

B: 好啊。你上一隻手機不是才用了半年嗎?怎麼這麼快就壞了?

A: 我那隻手機泡水壞掉了,裡面的資料也拿不出來。

B: 是喔,怎麼會泡水呢?

English 英文:

Chinese 中文: