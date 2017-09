A : What do you think? How do I look in this jacket?

B : Hmmm. Yeah, it’s not bad, but I think a lighter color would suit you more.

A : But black makes me look slim.

B : You’re not fat. You don’t have to wear dark colors.

A : 怎麼樣?我穿這件外套好看嗎?

B : 嗯,是還不錯,但我覺得淺色會比較適合你。

A : 但黑色比較顯瘦耶。

B : 你又不胖,不需要刻意穿深色衣服吧。

English 英文:

Chinese 中文: