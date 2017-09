A: How come all the flowers in your house are looking the worse for wear?

B: I forget to water them every few days or so, so plants in my house tend to die off.

A: I’m the other way. I water them too much. I’ve killed off many cacti and succulents.

B: You should keep ferns or aquatics.

A: 你家裡的植物怎麼看起來都病懨懨的?

B: 我每隔幾天就會忘記澆水,所以植物常常死掉。

A: 我和你剛好相反,我是太常澆水,養死了很多仙人掌和多肉。

B: 那你應該要養蕨類或水生植物。

English 英文:

Chinese 中文: