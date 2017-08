A: I’ve bought a waffle maker. At last, I can make my own waffles at home.

B: Yeah, I like having waffles for breakfast, but a lot of coffee shops only serve them in the afternoon.

A: Yeah, and if you make them yourself, you can invent new flavors.

B: Add a little green tea powder and make a matcha waffle. That’ll taste great.

A: 我買了一個鬆餅機,終於可以自己在家做鬆餅了。

B: 是喔,我很喜歡早餐吃鬆餅,但很多咖啡館都是只有下午才供應鬆餅。

A: 對啊,自己做鬆餅還可以發明新口味。

B: 加點抹茶粉,做成抹茶鬆餅一定也很好吃。

English 英文:

Chinese 中文: