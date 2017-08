A: Do you want to go to the library with me tomorrow to study?

B: It’s the summer vacation, and you still want to go study?

A: I want to prepare the reading for next semester. I didn’t do very well last semester, and I’m worried I’ll get behind.

B: So what do you want to study? English literature?

A: 明天早上要不要一起去圖書館讀書?

B: 現在是暑假,你居然還想去讀書?

A: 我想先預習下學期要念的東西,因為我上學期沒學好,怕接下來跟不上。

B: 你是想要念哪一科?英國文學史嗎?

