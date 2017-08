A: Do you watch TV dramas?

B: We don’t have a TV at home. And I don’t really watch movies on my computer, either.

A: Really. Do you follow the news?

B: I listen to the news broadcast. I like to listen while I cook.

A: 你平常有在看電視劇嗎?

B: 我家沒有電視耶。我也很少用電腦看影片。

A: 是喔,那你會看新聞嗎?

B: 我會聽新聞廣播,我喜歡一邊做菜一邊聽廣播。

English 英文:

Chinese 中文: