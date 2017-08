A: What’s keeping the elevator? We’ve been waiting almost a minute.

B: The department store is about to close. There’s probably a lot of people taking it down to the car park.

A: Well, let’s take the escalator, then. The elevator will probably be full when it comes, anyway.

B: OK. The escalator’s over here.

A: 電梯怎麼這麼慢,我們已經等了快一分鐘了。

B: 現在百貨公司快關門了,應該很多人都要搭電梯去地下停車場吧。

A: 那我們還是搭手扶梯吧,電梯來了大概也會是滿的。

B: 好,手扶梯在這個方向。

