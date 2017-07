A: I’ve recently joined a gym and I go every week.

B: What do you do at the gym?

A: I do 10 minutes of speed walking on the running machine, then run another 10 minutes, then walk another 10, and finally go for a swim.

B: Really. Actually, I want to join a gym, too. How much is your monthly membership?

A: 我最近辦了健身房的會員,每週都會上健身房。

B: 你去健身房都做什麼運動?

A: 我會在跑步機上快走十分鐘,再跑十分鐘,然後再走十分鐘,最後再去游泳。

B: 是喔,其實我也蠻想辦個健身房會員的。你每個月的會費是多少?

English 英文:

Chinese 中文: