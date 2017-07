A: I changed my phone number, updating from 3G to 4G.

B: Really. So what’s your new number?

A: Erm, I still haven’t memorized it. I’ll call you now.

B: OK. I’ve updated your number. Would you like to note your number down?

A: 我為了從3G換成4G,辦了一個新的門號。

B: 是喔,你的新手機號碼幾號?

A: 呃,我一時背不出來,我現在直接撥電話給你。

B: 好。我更新你的號碼了。你要不要把你的號碼抄下來?

English 英文:

Chinese 中文: