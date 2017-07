A: I’ll be moving house soon. Can you recommend a removal firm?

B: Hmmm. Do you have a lot of stuff?

A: Not really, no. The place I’m living in right now is only 10 ping. I do have some furniture, though, so I will still need a truck.

B: If you don’t have much stuff, why don’t you hire a truck and move by yourself. It’ll work out cheaper.

A: 我最近要搬家,你有推薦的搬家公司嗎?

B: 嗯,你東西很多嗎?

A: 其實不多,因為我現在住的地方只有十坪而已,但我有一些家具,所以還是需要卡車。

B: 東西不多的話,不如租卡車自己搬吧,這樣比較便宜。

English 英文:

Chinese 中文: